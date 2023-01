Farmaci: Italia a livelli più alti per infezioni da antibiotico resistenza

Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - L'Italia è “ai livelli più alti in Europa per consumo di antibiotici e per l'indice di resistenza a questi farmaci. Nel 2021, come dicono anche gli esperti Ecdc, è cambiato poco o niente. Ma le infezioni resistenti agli antibiotici sono la prima causa di morte dopo le malattie ischemiche e cerebro-vascolari". Lo ha sottolineato Evelina Tacconelli, direttrice Malattie infettive Aou di Verona e componente del gruppo Aifa- Opera (Ottimizzazione della prescrizione antibiotica) nella sua relazione alla presentazione a Roma delle più recenti iniziative dell'Aifa per la riduzione della resistenza agli antibiotici in Italia. “Serve una attenzione politica enorme - ha ribadito Tacconelli - è il momento che si faccia davvero qualcosa per queste infezioni resistenti agli antibiotici con una sorveglianza attiva, si deve sapere quanti antibiotici si consumano e deve esserci un obbligo del lavaggio delle mani e un controllo sugli ospedali".

