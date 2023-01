Farmaci: Schillaci, 'comunicazione allarmistica su carenza sta spingendo a fare scorte'

Milano, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Sul tema della carenza dei farmaci "bisogna anche constatare che la comunicazione allarmistica di questi giorni sta generando quella che tecnicamente si chiama 'carenza di rimbalzo': l'accaparramento del farmaco da parte dei pazienti, preoccupati di avere a disposizione una scorta di un prodotto che sembrerebbe 'a rischio', rafforza il picco di domanda, e crea ulteriori tensioni nell'approvvigionamento". A segnalare il fenomeno è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, in Commissione Affari sociali della Camera. "L'11 gennaio scorso - ha ricordato - ho convocato un tavolo di lavoro permanente sull'approvviggionamento dei farmaci per definire la reale entità del fenomeno" carenze "e indicare proposte risolutive". Tavolo allargato anche "ai Nas e ai medici di medicina generale". Quello che emerge è che, ha fatto notare il ministro, "una sovrapposizione di fenomeni di natura diversa (aumenti di costi legati alla situazione internazionale, picco di domanda per i farmaci 'stagionali', polarizzazione su poche molecole delle scelte terapeutiche proposte dai prescrittori per le malattie di stagione, coda delle difficoltà produttive legate alla pandemia da Covid) sta creando tensione nell'approvvigionamento di alcuni medicinali specifici, fondamentalmente antiinfiammatori, antinfluenzali e antibiotici". Visto il quadro corrente, ha annunciato Schillaci, "oltre a supportare le iniziative di comunicazione tese a chiarire la reale situazione delle carenze, si è già valutato di procedere, dopo questa fase di 'crisi mediatica', a una revisione dell'impianto della lista dei farmaci carenti, già discussa e concordata in sede di Tavolo Tecnico Indisponibilità presso l'Agenzia italiana del farmaco Aifa, con gli attori interessati: si provvederà ad espungere dalla lista principale tutti i farmaci di non significativa importanza. In questo quadro, sarà anche possibile definire e promuovere d'intesa con tutta la rete, ulteriori iniziative formative e informative che aiutino ad aumentare l'accesso agli strumenti già disponibili (equivalenti, galenica, importazione). In prospettiva, inoltre, sono stati proposti anche altri interventi strutturali rispetto al tema degli aumenti di costi indotti dalla tensione internazionale: la rivalutazione dei prezzi dei farmaci al di sotto della soglia dei 5 euro, che sono a maggiore rischio di perdita di remuneratività, è ad esempio tra questi".

