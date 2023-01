Roma, 28 gen. "Siamo fortemente preoccupati per le violenze e le intimidazioni rivolte al Primo consigliere della nostra ambasciata a Berlino e al nostro Consolato Generale a Barcellona. Atti gravi che sono certo non scalfiscono la dedizione del nostro corpo diplomatico in ogni angolo del mondo". Così Giuseppe Conte su twitter.

