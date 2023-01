Farnesina: Menia, 'capire perché sedi italiane bersaglio attacchi'

Roma, 28 gen. “Viva solidarietà e apprezzamento per i nostri diplomatici vittime di attentati a Berlino e Barcellona. Siamo molto preoccupati per questi improvvisi gesti e ci chiediamo perché ne siamo bersaglio. Occorre fare luce immediatamente su quanto accaduto perché non è ammissibile che chi si è reso responsabile degli attentati resti nel buio”. Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia, vicepresidente della commissione Esteri di Palazzo Madama.

