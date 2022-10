Fca Bank estende partnership con Harley-Davidson Financial Services

ROMA (ITALPRESS) - FCA Bank sancisce il proprio ingresso nel mondo delle due ruote firmando una partnership con Harley-Davidson Financial Services in Italia. Dopo gli ottimi risultati conseguiti in Spagna e Portogallo, le due societá hanno deciso di estendere anche al mercato italiano la loro collaborazione strategica, attiva da anni nei Paesi iberici. A partire dal 1° gennaio 2023, la Banca potrá fornire anche in Italia, ai concessionari e ai clienti Harley-Davidson, i propri innovativi servizi finanziari, dedicati all'intera gamma di modelli dell'iconica Casa americana. Questa partnership é per FCA Bank un'importante occasione per portare anche nel mercato motociclistico l'esperienza e il know how maturati in quasi 100 anni di esperienza nel finanziamento auto. "Siamo orgogliosi dell'accordo raggiunto con Harley-Davidson Financial Services, braccio finanziario della storica Casa di Milwaukee" ha affermato Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank. "L'ampliamento della nostra cooperazione all'Italia rappresenta per FCA Bank non solo un'opportunitá di crescita al fianco di uno dei brand piú conosciuti al mondo, ma anche l'ennesimo riconoscimento del nostro successo come provider di soluzioni finanziarie flessibili e all'avanguardia". Foto: ufficio stampa Fca Bank - Harley-Davidson (ITALPRESS). ads/com 27-Ott-22 16:57

