Roma, 25 ott. Se non mi piace il nome Fratelli d'Italia? “Dico solo che in questo nome non sono rappresentate le donne, nelle denominazioni bisognerebbe esser inclusivi”. A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è la deputata Pd Laura Boldrini. Quindi il partito della Meloni potrebbe esser chiamato, secondo lei, Fratelli e Sorelle d'Italia? "Ecco, ad esempio, sarebbe meglio”.

