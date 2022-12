FdI: da domani '10 anni di amore per l'Italia', tre giorni di iniziativa a Roma

Roma, 14 dic. "Si apre domani a Roma in piazza del Popolo '10 anni di amore per l'Italia', l'iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia per festeggiare i dieci anni dalla nascita e che sarà conclusa dall'intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un'iniziativa che si svolgerà lungo tre giorni: giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 dicembre". Si legge in una nota di Fdi.

"L'apertura ufficiale della manifestazione sarà alle ore 15.00 con gli interventi di Paolo Trancassini, Coordinatore regionale FdI del Lazio Marco Silvestroni, Coordinatore FdI di Roma provincia, Massimo Milani, Coordinatore FdI di Roma città Fabrizio Ghera, Capogruppo FdI in Regione Lazio, Massimo Ferrarini, Capogruppo FdI della Città Metropolitana di Roma Capitale, Giovanni Quarzo, Capogruppo FdI Roma Capitale. Modera: Antonio Rapisarda, giornalista. Alle ore 16:30 il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sarà intervistato da Bruno Vespa. Ad introdurre Franco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato".

E poi "alle ore 18:00, invece, Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, sarà intervistato da Maurizio Belpietro, Direttore de La Verità e di Panorama. Ad introdurre Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell'Interno. Alle ore ore 19:00 ci sarà la tavola rotonda “Sovranità e sicurezza alimentare”. Interverranno Orazio Schillaci, ministro della Salute, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Massimiliano Giansanti, presidente Nazionale Confagricoltura, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, Barbara Nappini, presidente di Slow Food, Maurizio Martina, vicedirettore Generale FAO, Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net, Angelo Mellone, vicedirettore Rai Daytime. Ad introdurre Patrizio La Pietra, sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Modera: Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato. Infine, alle ore 20:30, Federico Palmaroli, in arte Osho, e Cristina d'Avena. Presenta: Stefano Tozzi".

