Roma, 17 dic. "Oggi mi si dice che Fdi è cambiata, che Meloni ha cambiato idee. Non c'è una cosa che stiamo facendo che non sia quello che esattamente volevamo fare. Noi non siamo diversi da quello che eravamo, siamo diversi ma quello che altri raccontavano di noi. Siamo contenti di quanto stiamo facendo e siamo consapevoli della responsabilità". Così Giorgia Meloni alla festa di Fdi.

