Roma, 30 set. - "In politica, come nello sport, gli avversari si dovrebbero sconfiggere con lealtà e con correttezza, non con mezzi subdoli e irrispettosi. Solidarietà a Giorgia Meloni per questo attacco personale e insensato". Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali.

