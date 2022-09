Federer, l'ultimo match in coppia con Nadal tra applausi e lacrime

Un Roger Federer in lacrime ha reso omaggio alla moglie Mirka e si è dichiarato "felice e non triste" nonostante la fine della sua carriera professionale con la sconfitta nel doppio della Laver Cup con Rafael Nadal. Il 20 volte campione del Grande Slam ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe abbandonato il tennis agonistico con un'ultima partita a Londra, sede della quinta edizione della Laver Cup.

Federer si è abbracciato a lungo con il vecchio sparring partner Nadal, anche lui in lacrime, al termine dell'incontro, prima di ricevere un'ultima standing ovation da parte del pubblico (tutto esaurito).

"In qualche modo lo supereremo", ha detto Federer in campo. "È stata una giornata meravigliosa. Ho detto ai ragazzi che sono felice, non sono triste. È una bella sensazione essere qui e mi è piaciuto allacciarmi le scarpe un'altra volta".

Federer ha dovuto trattenere le lacrime prima di ringraziare la moglie Mirka, che lo ha visto lottare contro una serie di operazioni al ginocchio prima di ammettere definitivamente la sconfitta nel suo tentativo di tornare la settimana scorsa.

