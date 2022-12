Felci, 'certificazioni risultato straordinario per l'amministrazione del Consiglio regionale'

Roma, 19 dic. - "In occasione della Giornata della trasparenza 2022 presenteremo un risultato straordinario per l'amministrazione del Consiglio regionale del Lazio, che è la certificazione di qualità Iso 9001 e la certificazione anti corruzione 37001. Un risultato che arriva a termine di un lavoro di tutta la squadra del Consiglio regionale. Un lavoro che parte da lontano, da una nuova organizzazione che era orientata a obiettivi chiari, precisi e definiti, che potessero portare il Consiglio regionale a contribuire alla crescita del valore pubblico". Lo ha detto Cinzia Felci, segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio, a margine della Giornata della Trasparenza 2022 che si sta svolgendo in Consiglio regionale del Lazio.

