Femminicidio: Foti (Fdi), 'è piaga, da governo risposta forte'

Roma, 25 nov. “Il femminicidio è una piaga a cui questo governo e questa maggioranza daranno una risposta forte. Bene la commissione bicamerale d'inchiesta. Ma ora si deve lavorare sul piano legislativo in tre direzioni: certezza della pena, protezione per le vittime e prevenzione. E' un impegno che, come Fratelli d'Italia, rispetteremo. E' un obbligo morale per le tante donne uccise”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA