Fermati e respira! Con Fitbit hai uno stress-coach al polso

Milano, 3 novembre 2022. Lavoro, bambini, corsi, faccende di casa, partner, amici, contrattempi vari… Metti pausa a tutto e prenditi 2 minuti per leggere come Fitbit può aiutarti a gestire lo stress, e superarlo. Secondo recenti dati di Assosalute (luglio 2022), l'85% degli italiani ha presentato nell'ultimo mese disturbi legati allo stress, ti senti tirato in causa? Allora la Giornata Mondiale Contro lo Stress, che ricorre il 7 novembre, riguarda un po' anche te. Sappiamo che essere stressati è ormai parte di te, ma lo stress può essere causa di molti altri problemi per la tua salute: impara a prenderti cura di te e del tuo benessere a 360° con Fitbit!

Uno smartwatch può rivelarsi un ottimo compagno per ottimizzare la tua routine con consigli per affrontare meglio i classici sintomi da stress che possono colpire sia la vita privata che lavorativa: spossatezza, depressione, mal di testa, attacchi di panico, ansia, insonnia... Renderti sempre più consapevole del tuo stato di salute, attraverso un approccio che combina gestione dello stress, attività fisica, sonno e alimentazione come chiave per connettersi col benessere, è ciò che accomuna Fitbit e Istituto Auxologico Italiano.

"In una società che ci vuole sempre più performanti e multitasking, quanti di noi riescono davvero a staccare la spina, anche solo per pochi minuti al giorno? Uno smartwatch al polso ti può davvero aiutare a prestare più attenzione allo stile di vita", ha dichiarato Giovanni Bergamaschi, Head of Fitbit Southern Europe @Google. "È fondamentale adottare abitudini che riescano a controbilanciare la tensione della vita lavorativa e personale, adottando piccole azioni che consentano di migliorare l'ansia ed influenzare positivamente l'umore. Regolare il ritmo sonno-veglia, incentivare e monitorare una sana attività fisica, avere una corretta alimentazione, o rilevare i fattori che innescano lo stress ed agire di conseguenza: sono solo alcuni dei vantaggi dell'avere uno smartwatch al polso!".

"Viviamo nella società della prestazione, dove spesso cadiamo nel circolo vizioso di attivarci sempre più vorticosamente per ottenere risultati che a loro volta ci costringono ad alzare l'asticella di richieste ed obiettivi. Di per sé un'attivazione nel portare avanti le proprie azioni è positiva se viene gestita con un livello funzionale di energia e concentrazione”, ha dichiarato Gianluca Castelnuovo, Professore ordinario all'Università Cattolica e Direttore del Servizio e Laboratorio di Psicologia Clinica all'IRCCS Istituto Auxologico Italiano, “ma quando vi è una condizione di esagerazione nell'uso delle proprie risorse senza mai staccare, si parla di vero e proprio stress con conseguenze negative, se prolungato, sulla nostra salute psicofisica. Sistemi tecnologici intelligenti di monitoraggio dello stress, smart e non invasivi, possono renderci coscienti della nostra situazione prima che sia troppo tardi, fornendoci utili consigli, esercizi e buone pratiche anche solo per staccare un po' ed evitare che un disagio peggiori o si cronicizzi”.

Con Fitbit, puoi prendere in mano il controllo del tuo benessere fisico e psicologico, grazie all'accesso semplice e intuitivo da un'unica APP a informazioni e strumenti sulla tua salute.

Lo sai che basta monitorare alcuni parametri corporei, tra cui per esempio battito cardiaco e temperatura cutanea, per visualizzare la risposta del tuo corpo ai fattori di stress?

Il miglioramento del benessere passa sicuramente dalla necessità di gestire lo stress in modo proattivo, e quale migliore occasione se non quella di sfruttare il tuo device per sviluppare nuove abilità di rilassamento e monitorare l'attività fisica? Il tuo Fitbit ti mette a disposizione sessioni di mindfulness, yoga, meditazione e sessioni di respirazione guidata, oltre ad una selezione per gli utenti Premium di contenuti Calm, app numero 1 per il sonno e la meditazione.

E se la possibilità di abbassare i livelli di stress passa anche da un buon sonno notturno, uno smartwatch ti può supportare anche nell'analisi personalizzata del tuo riposo: tracciandolo e seguendone le tendenze, potrai comprenderlo meglio, ricevere consigli personalizzati e sviluppare abitudini più salutari.

