Roma, 21 dic. "Ho sempre stimato Renzi e ho sempre pensato che giochi in una metà campo che non è la sua. Certamente, se lo volesse, potremmo lavorare in sintonia su diversi temi ma gli italiani hanno scelto alle elezioni da chi vogliono essere governati". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista al ‘Corriere della Sera'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA