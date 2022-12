Fi: Bestetti, 'lascio partito e coordinamento nazionale movimento giovanile'

Milano, 12 dic. "Dopo quasi 20 anni di militanza, sempre spesi con impegno, passione e spirito di sacrificio, oggi lascio Forza Italia e i miei ruoli di partito, a cominciare dal coordinamento nazionale del movimento giovanile". Così in una nota Marco Bestetti, coordinatore nazionale di Forza Italia giovani e consigliere comunale a Milano.

Pubblicità

"Chi mi conosce -spiega Bestetti- sa bene cosa sia stata per me Forza Italia e può forse solo immaginare cosa abbia significato, dal punto di vista umano, arrivare a questa decisione. Ma saluto senza rancore, né rimpianti, certo di aver sempre onorato al massimo delle mie possibilità la famiglia politica alla quale mi sono iscritto fin da ragazzino. Oggi però ho il dovere di guardare avanti, senza rinnegare nulla, portando nel cuore uno straordinario bagaglio di esperienze e rapporti umani, che mi hanno fatto crescere moltissimo, innanzitutto come persona". E dunque "ringrazio il presidente Berlusconi per avermi dato il privilegio di poter lavorare al suo fianco e gli riserverò sempre, come gli riservo oggi, grande stima e profondo affetto".

"Ora -conclude- voglio prendermi un periodo di riflessione per condividere con gli amici di sempre le giuste modalità per continuare a dare il mio contributo, con lo spirito di servizio che mi guida fin dal primo giorno". Anche perché "per me, per noi, la politica è cuore e passione. E deve continuare ad essere sempre così. Quindi grazie a tutti. Per quello che è stato, ma soprattutto per quello che sarà".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA