Fi: Bond, 'Berlusconi? Preferisco Meloni, è bella, bionda e risponde al telefono'

Roma, 16 set. Se preferisco Berlusconi o Meloni? “Giorgia Meloni è una bella bionda con gli azzurri e mi risponde sempre al telefono. Il presidente Berlusconi, che stimo e per cui ho riconoscenza, difficilmente mi risponde al telefono”. A parlare, ospite di Un Giorno da pecora, su Rai Radio1, è Dario Bondi, appena entrato in Fratelli d'Italia dopo aver lasciato Forza Italia, formazione nella quale aveva militato per anni.

“Nella vita ci devi essere in certi momenti, devi rispondere, anche con un messaggino su WhatsApp”, ha aggiunto Bond, che ha poi raccontato la sua occupazione fuori dalla politica. “Sono laureato in scienze agrarie, mi occupo di tisane, di infusi di frutta e di integratori, e produco dalla A alla Z le materie prime”. Qual è la tisana dell'anno? “Quella di alcuni anni fa si chiamava Bunga Bunga”.

Ma il Bunga Bunga non è una tisana..”Certo, era una tisana che avevo chiamato così. Anni fa ne vendevo tantissime, era composta da colanoci e un po' di guaranà. Dava un po' di vigore...”.

