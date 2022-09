Roma, 18 set "Non si poteva stare più in un partito che ha mandato allo sbaraglio un Paese. Con il prezzo del gas, l'inflazione, le bollette che rappresentano un dramma, c'era bisogno di una crisi politica e una campagna elettorale così incerta? Cera bisogno di un governo forte, autorevole, credibile presieduto dal migliore che c'è che uomini piccoli hanno messo alla porta prima del tempo". Lo ha detto Mara Carfagna a Mezz'ora in più.

