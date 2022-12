Fi contro feeling Meloni-Terzo Polo,non c'e' solo destra

di Marcello Campo (ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il feeling che si registra sempre di più intenso tra il Terzo Polo e Giorgia Meloni sulle riforme, ma ancora di più sulla prescrizione e sul Covid, sta irritando profondamente Forza Italia, accendendo la tensione all'interno della maggioranza di governo. Se la Lega è soddisfatta per l'annuncio della premier di un nuovo intervento a gennaio sulla sicurezza, dentro FI crescono sempre di più i dubbi e la voglia di distinguersi. Tutti sono consapevoli, nel partito azzurro, che oggi l'esecutivo stia vivendo la cosiddetta "luna di miele" con il Paese e non è tempo di aprire polemiche. Una fase che continuerà anche nelle prossime settimane, tuttavia è evidente la percezione che tra qualche mese tutto sarà in movimento e che proprio al centro si giocherà una partita molto accesa'". Perchè- si rimarca - non ci deve essere solo la destra.

