Fi: Mulè, 'Tajani e Bernini valutino incompatibilità incarichi Governo e partito'

Roma, 24 ott. "Una giusta riflessione l'ha avviata Paolo Zangrillo, ponendosi il problema della compatibilità fra il ruolo di ministro e quello di coordinatore in Piemonte. Credo che analogo ragionamento non potrà che fare Tajani, che al ruolo di coordinatore nazionale somma quelli di ministro, vicepremier e probabilmente di capodelegazione di Fi. E lo stesso vale per la neo-ministra Bernini, che è vicecoordinatrice del partito. Berlusconi ci ha portato all'8 per cento, lui ci ha fatto andare al Governo. E lui indicherà la nuova formula di Forza Italia". Lo dice Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, in un'intervista a 'La Repubblica'.

