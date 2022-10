Fi: Ronzulli, 'da noi no correnti, sempre lavorato insieme'

Roma, 5 ott. "In Forza Italia non ci sono correnti, lavoriamo da sempre insieme e stiamo continuando a farlo per dare al Paese un governo forte, credibile e in grado di dare le risposte che gli italiani aspettano. Gli elettori ci hanno premiato e adesso tocca a noi ricambiare la loro fiducia”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, pubblicando una foto con il coordinatore azzurro Antonio Tajani.

