Fiere: Regione Lombardia sostiene Proposte, evento su tendaggi e tessuti d'arredamento

Milano, 28 dic. Un protocollo d'intesa per la realizzazione di attività di promozione e sostegno alla manifestazione fieristica internazionale 'Proposte-Fiera produttori tessuti d'arredamento e tendaggio' ospitata ogni anno a Cernobbio nella sede di Villa Erba. È quello approvato oggi da Regione Lombardia e che vede la stessa Regione affiancare la Provincia di Como, il Comune di Cernobbio, il Comune di Como, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como e la società Proposte nello sviluppare e dare vita a nuovi strumenti e azioni finalizzate a valorizzare questo importante evento internazionale, in occasione del 25esimo anniversario dal suo riconoscimento come fiera internazionale.

"L'accordo approvato oggi -spiega il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi- crea tutte le condizioni utili e necessarie perché Proposte possa continuare a essere ospitata anche in futuro sul territorio comasco, scongiurando il rischio di un suo spostamento in altra sede". Questa manifestazione "non solo qualifica la vocazione e la tradizione tessile lariana, ma rappresenta una piattaforma di sviluppo, promozione e internazionalizzazione essenziale per le piccole e medie imprese del territorio, in virtù della significativa presenza di operatori professionali provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo".

Inoltre, "alimenta anche un indotto particolarmente significativo, sia diretto che indiretto, tenendo conto degli effetti che riveste su commercio, ristorazione, intrattenimento e attrazioni artistiche e monumentali". Da qui "la necessità di sostenere gli enti locali nel promuovere e far crescere ulteriormente l'evento, sicuri che saprà qualificarsi sempre più come uno degli appuntamenti più interessanti e significativi del panorama fieristico regionale. Un ringraziamento finale – conclude Fermi- va all'assessore Guidesi per l'attenzione e il supporto concreto dimostrati da subito".

Obiettivi principali del protocollo d'intesa approvato oggi sono quelli di promuovere la manifestazione fieristica Proposte, mediante l'attivazione di canali di comunicazione e di informazione a largo raggio su un bacino nazionale e internazionale e legarla alla valorizzazione sociale ed economica del territorio comasco e alla sua vocazione turistica, attraverso opportuni progetti riservati agli espositori e ai visitatori (come ad esempio l'offerta di specifici pacchetti di soggiorno a margine della rassegna); promuovere iniziative culturali nonché realizzare una programmazione di eventi culturali e artistici a Como e a Cernobbio connessi alla manifestazione e riservati ai visitatori e agli espositori di Proposte anche oltre l'orario espositivo.

Fra gli intenti anche razionalizzare il sistema viabilistico e il controllo e la vigilanza sul traffico locale, al fine di sostenere l'incremento del flusso veicolare straordinario in occasione della rassegna, oltre a coordinare le attività del cosiddetto 'fuori salone' con la fiera internazionale Proposte, in un'ottica di opportuna e reciproca sinergia.

Il sistema fieristico in Lombardia conta in media ogni anno circa 180 manifestazioni qualificate di livello internazionale, nazionale e regionale, che attraggono oltre 40mila imprese espositrici e oltre 5 milioni di visitatori, di cui quasi 500mila dall'estero.

