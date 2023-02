Filippine: precipita aereo da turismo, dispersi i 4 a bordo

MANILA, 19 FEB - Un piccolo aereo con quattro persone a bordo si è schiantato nelle Filippine centrali, dove i soccorritori stanno cercando i dispersi, nella speranza di trovarli sopravvissuti. Lo riferisce l'autorità per l'aviazione civile delle Filippine (Caap) in una nota. L'aereo, un Cessna 340 è scomparso sabato mattina presto poco dopo essere partito per Manila dall'aeroporto internazionale di Bicol, a sud della capitale. Trasportava due passeggeri, un pilota e un membro dell'equipaggio. Una squadra di ricerca e soccorso locale ha identificato un possibile luogo dell'incidente vicino all'aeroporto. "Il problema è che il tempo è brutto e ostacola la visibilità della ricerca a terra", ha precisato il portavoce del Caap Eric Apolonio. L'incidente avviene meno di un mese dopo la scomparsa di un altro aereo Cessna nelle Filippine il 24 gennaio, nella provincia settentrionale di Isabela. La ricerca del relitto di quell'aereo è ancora in corso, ha detto Apolonio. In un altro incidente aereo, avvenuto il mese scorso, due aviatori dell'aeronautica filippina sono rimasti uccisi durante un'esercitazione quando il loro aereo SF260 Marchetti è precipitato su una risaia nella provincia di Bataan, vicino a Manila.

