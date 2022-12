Fip: Petrucci per incontro-confronto con i ct a gennaio

ROMA, 02 DIC - Un incontro-confronto con i ct Alessandro Campagna (pallanuoto), Ferdinando De Giorgi (volley), Roberto Mancini (calcio) e Gianmarco Pozzecco (basket) sarà organizzato a fine gennaio dal presidente della Fip, Gianni Petrucci, che ha annunciato oggi l'iniziativa nel corso del Consiglio federale spiegando che avverrà dopo essersi confrontato con i rispettivi presidenti federali e alla presenza dei media, che saranno coinvolti nell'evento. Nel corso della riunione, dopo le congratulazioni a i tecnici Gianmarco Pozzecco e Lino Lardo, e alle rispettive Nazionali, per le qualificazioni ai Mondiali maschili e all'Europei femminile, ci si è soffermati sull'impatto che la Riforma dello sport, così come varata dal decreto correttivo, avrà sul movimento della pallacanestro. "Pur condividendo i valori alla base del nuovo impianto normativo, il presidente e il consiglio - informa sempre la Fip - ritengono che le tempistiche di entrata in vigore della riforma debbano essere necessariamente riviste per dar modo alle società di poter riorganizzare la propria attività e recepire progressivamente le novità introdotte. In particolare è stata ribadita la necessità, già rappresentata dal presidente, di rinviare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni riferite al lavoro sportivo al luglio 2023 e di posticipare l'abolizione del vincolo sportivo". La federazione, dopo essere intervenuta presso gli organismi governativi, in analogia a quanto fatto dalla Figc, auspica che vengano adottati dal Governo idonei provvedimenti per la rateizzazione o la dilazione dei versamenti erariali e previdenziali, sospesi per la pandemia, per favorire la sana ripartenza dello sport professionistico.

