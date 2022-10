Fisco: Bagnai, 'flat tax riduce e semplifica tasse, obiettivo Lega'

Roma, 3 ott. "L'obiettivo della Lega è ed è sempre stato quello di semplificare e ridurre la tassazione, e la Flat tax va in questa direzione. Gli italiani meritano un fisco più semplice ed equo, ed è questo che ci chiedono imprenditori, artigiani e commercianti nelle tante occasioni di incontro che quotidianamente abbiamo nei vari territori. La loro voce non rimarrà inascoltata”. Così in una nota il senatore della Lega Alberto Bagnai, responsabile economico del partito.

