Fisco: Fratoianni, 'aumento accise benzina, destra tutela più forti'

Roma, 2 gen. "Volevano abolire le accise sui carburanti in campagna elettorale. E invece le aumentano. Da ieri gli italiani pagano benzina e diesel 20 centesimi al litro in più". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra.

"Mentre nella manovra il governo della destra ha regalato il condono per i super ricchi e le multinazionali, hanno fatto una bella patrimoniale per tutti gli italiani, che costerà almeno 300 euro l'anno a famiglia. La solita vecchia destra - conclude il leader di Si - quando è all'opposizione parla in nome del popolo, quando governa tutela i più forti.”

