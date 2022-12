Fisco: Meloni, 'nessun condono o colpo di spugna ma solo buon senso, si pagherà dovuto'

Roma, 13 dic. "Abbiamo in mente uno Stato alleato delle imprese e dei lavoratori, ma anche uno Stato amico di famiglie e cittadini. Per questo abbiamo voluto inserire in manovra un pacchetto di norme che abbiamo denominato tregua fiscale. Nessun condono o colpo di spugna, nella manovra ci sono solo norme di buon senso e vantaggiose per lo Stato, per le famiglie e per le imprese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea di Confesercenti.

"Le cartelle inferiori a mille euro notificate fino al 2015 -ha spiegato la premier- vengono stralciate, banalmente perchè il costo della riscossione sarebbe più alto rispetto a quello che si incasserebbe. Per tutte le altre cartelle si paga il dovuto, con una piccola maggiorazione e dando una maggiore possibilità di rateizzazione, ma tutti pagheranno il dovuto".

