Fisco: Mirabelli (Pd), 'aumento tetto contante favorisce riciclaggio e mafie'

Roma, 26 ott. "La nuova maggioranza di destra non ha mancato, in questi giorni, di garantire il proprio impegno contro le mafie, ma le parole di queste ore sono già smentite dai fatti. Stamattina la Lega ha presentato la proposta di legge per alzare da 1000 a 10 mila euro il tetto dei contanti. Un'iniziativa che, se realizzata, renderebbe più difficile controllare i flussi di denaro e favorirebbe, oltre all'evasione, il riciclaggio del denaro". Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd.

Pubblicità

"In una fase in cui le mafie - prosegue Mirabelli - cercano di infiltrarsi nell'economia legale investendo i soldi di provenienza illecita e criminale si fa loro un regalo consentendo di movimentare cifre ingenti senza alcun controllo. La lotta alle mafie e all'illegalità non ha bisogno di dichiarazioni di principio ma di atti coerenti e l'aumento del tetto del denaro non lo sarebbe di certo".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA