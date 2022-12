Fitta neve in Valtellina e Valchiavenna

SONDRIO, 16 DIC - Un deciso anticipo di inverno si verificato oggi in Valtellina e Valchiavenna che si sono risvegliate sotto una fitta nevicata. Tetti delle case imbiancate in tutte le località anche in quelle del fondovalle con mezzi spazzaneve e spargisale in azione ovunque sul territorio provinciale sin dalla notte. Passi alpini chiusi o transitabili unicamente con le catene montate. Abbondanti precipitazioni nevose che fanno la gioia degli operatori turistici che gestiscono gli impianti di risalita sulle piste da sci all'Aprica, Bormio, Chiesa in Valmalenco-Palu', Livigno, Madesimo e Valfurva dove sono già numerose le prenotazioni negli alberghi, residence e B&B per le vacanze di Natale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA