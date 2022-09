Flavio Faccin di Hydromed: “Con il magnesio colloidale manteniamo altissime facoltà mentali ed energetiche”

Tra i numerosi benefici del magnesio colloidale puro spiccano quelli a vantaggio delle facoltà mentali

“Ormai è noto all'intera comunità scientifica internazionale gli enormi vantaggi che l'impiego del magnesio colloidale può portare nel sistema nervoso-cerebrale di un individuo”, spiega Flavio Faccin Hydromed. “Concretamente, il magnesio ha proprietà calmanti che aiutano a rilassare il sistema nervoso, allevia i disturbi del sonno, contribuendo ad un bilanciato sistema corpo-mente che va a completo beneficio dell'individuo”.

Da anni ormai, Flavio Faccin si occupa di ricerca e produzione avanzante di Colloidali puri nella sua azienda, con sede a Schio: “Mi sono reso conto, soprattutto durante la pandemia da Covid19, che sempre più clienti ci chiedevano risposte per quando riguardava i processi fisiologici mentali e da qui, la linea al magnesio colloidale ha sperimentato un'impennata al rialzo”.

L'attenzione prestata dalla popolazione ad un giusto bilanciamento tra benessere mentale perturbato a fine giornata da stress, fattori ambientali, smart working, stanchezza fisica e mentale, è stato durante la pandemia e dopo, al centro del settore ricerca e sviluppo della Hydromed.

“Ci sentiamo spesso svuotati di energia e ci sembra di fare più fatica a ricaricarci dopo una giornata di lavoro. A lungo andare questa situazione rischia di indebolire il il sistema psicofisico dell'individuo, nonché psicologico ed emozionale”, spiega Flavio Faccin. “Molto spesso non ci rendiamo conto che ristabilire un equilibrio mente-corpo sia fondamentale non solo per i nostri standard lavorativi durante la giornata, ma anche per una presenza più attiva e propositiva all'interno del contesto familiare e relazionale”.

La risposta che la comunità scientifica è riuscita a dare, avvalorando l'intero compartimento di ricerca sui colloidali puri, è stata la re-integrazione. Una re-integrazione che può avvenire contribuendo all'aumento dell'assimilazione di minerali, sostanze indispensabili al buon funzionamento del cervello e dell'organismo nel suo complesso.

“In questi termini, proprio il magnesio colloidale è un rimedio scientifico sostanzioso alle difficoltà di concentrazione e alla stanchezza mentale perché agisce in modo duplice”, spiega Flavio Faccin Hydromed: “rinfrescando le funzioni cerebrali e favorendo il rilassamento che è uno stato indispensabile per riacquistare lucidità e centrature nella vita di tutti i giorni”.

“Un corretto impiego del magnesio colloidale puro”, precisa Faccin Flavio, “combinato magari all'Oro colloidale puro, votato al ripristino delle energie mentali, può ristabilire un ordine fisico mentale prestante”.

In questi termini, l'oro colloidale, a differenza del magnesio, agisce a beneficio di molteplici aree: il primo è quello fisico, perché facilita le funzioni fisiologiche cellulari contrastando numerose patologie. Il secondo invece, è quello del DNA in quanto favorisce la creazione di un ambiente ottimale affinché il corpo possa modificare le condizioni degenerative e combatterle efficacemente.

