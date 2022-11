Fondazione Open: Renzi, 'con nuova udienza ennesima denuncia contro magistrati fiorentini'

Roma, 17 nov "Venerdì 25 saremo a Genova, all'auditorium dell'acquario. Giorno non casuale: la mattina udienza Open, la sera ennesima denuncia da consegnare a Genova contro i magistrati fiorentini". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

Pubblicità

"Ne hanno combinata una talmente grossa che è incredibile come non si voglia procedere nei loro confronti! Nel frattempo chissà che succede all'indagine genovese sui PM del caso David Rossi, uno dei quali - ricordo - è uno dei miei grandi accusatori nel processo. Accusatore sicuro, grande non credo. Nel libro dimostro perché", scrive il leader di Iv.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA