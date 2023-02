Football: Brady annuncia il ritiro definitivo, 'ho vissuto un sogno assoluto'

Roma, 1 feb. "Davvero grato in questo giorno. Grazie". Con queste parole Tom Brady annuncia il suo ritiro definitivo dal football Usa in un video su Twitter. “Buongiorno ragazzi, arrivo subito al punto: mi ritiro definitivamente. So che l'ultima volta è stato un grosso problema, quindi quando mi sono svegliato stamattina ho pensato di premere 'record' e farvi sapere prima. Quindi non sarò prolisso. Penso che si possa passare solo un momento super emotivo" nell'annunciare il ritiro "e il mio l'ho usato l'anno scorso. Quindi, davvero, grazie mille ragazzi, a ognuno di voi, per avermi supportato. La mia famiglia, i miei amici, i compagni di squadra, i miei concorrenti, potrei andare avanti all'infinito, ce ne sono troppi. Grazie, ragazzi, per avermi permesso di vivere il mio sogno assoluto. Non cambierei nulla. Vi amo tutti".

