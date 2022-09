Forto si espande nel mercato italiano e apre una sede commerciale a Milano

Cristian Casella nominato Direttore Italia

BERLINO, 22 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Forto, fornitore leader di soluzioni digitalizzate per il trasporto merci e la supply chain, ha annunciato la propria espansione nel mercato italiano con l'apertura di un ufficio commerciale a Milano. Consolidando l'espansione del mercato europeo di Forto, la creazione di una base commerciale in Italia rafforza ulteriormente la posizione dell'azienda a sostegno del commercio nel bacino del Mediterraneo.

Grazie alla sua posizione nel Mar Mediterraneo, l'Italia, con i suoi molteplici porti di ingresso tra cui Trieste, Genova e Livorno, è una porta strategica per il commercio tra Europa e altre parti del mondo. Nucleo centrale delle attività commerciali italiane, l'aeroporto di Milano Malpensa è uno dei principali aeroporti per le spedizioni di merci in Europa(1).

Cristian Casella è stato nominato Direttore Italia. In questo ruolo, Casella guiderà i team locali di account management e operazioni, supportati dalla rete internazionale di team logistici, operativi e tecnici di Forto in tutto il mondo.

Casella vanta diversi anni di esperienza nel settore deiservizi logistici globali. Di recente è stato direttore della filiale di Milano di Mondiale VGL, dove ha supervisionato le operazioni commerciali regionali. Sempre in Mondiale, è stato in precedenza Trade Lane Manager responsabile della tratta Cina-Europa. Prima di entrare a far parte di Mondiale VGL, Cristian ha lavorato per 10 anni in Asia, costruendo attività di logistica aerea e marittima con particolare attenzione alla rotta commerciale Asia-Europa. Ha ricoperto posizioni di Group General Manager e General Manager per WL Logistics Limited, con sede a Bangkok e Shanghai, gestendo un team di oltre 120 persone, e posizioni di Country e Branch Manager per MAIMEX Far East.

Casella ritiene che il futuro della supply chain stia nella sua digitalizzazione, che rappresenta un fattore chiave per il successo del settore logistico. "Forto offre un nuovo approccio alla logistica e il mercato italiano è pronto per il cambiamento", ha spiegato Casella. "I clienti hanno bisogno di trasparenza e flessibilità. Forto dispone della visione, dell'agilità e del know-how necessari per cambiare il panorama delle offerte logistiche per i clienti in Italia. Sono impaziente di entrare a far parte del team che introduce questa visione del mercato".

"Milano e l'Italia sono le forze trainanti del commercio europeo e globale", ha commentato Michael Wax, Co-fondatore e CEO di Forto. "Grazie alla posizione strategica e a un leader come Cristian, e alle conoscenze e il background che porta con sé, saremo il partner ideale per i clienti alla ricerca di soluzioni per supportare le loro attività di supply chain. Siamo entusiasti di averlo a bordo".

Forto utilizza la propria piattaforma digitale per semplificare le interazioni, rimuovere gli ostacoli tipici del processo e aumentare la visibilità della supply chain, consentendo ai clienti di prendere decisioni commerciali più intelligenti. L'azienda si impegna a rendere più semplice e sicura la circolazione delle merci in tutto il mondo, contribuendo al contempo a una maggiore sostenibilità del settore logistico: mira infatti a semplificare l'azione climatica per i clienti, iniziando dalla visibilità sulle emissioni e da informazioni che consentano loro di prendere decisioni significative e basate sui dati, affinché le scelte sostenibili diventino la norma.

Dalla sua fondazione, Forto è cresciuta passando da un piccolo team a Berlino a una presenza a livello mondiale con uffici in Germania e Asia tra cui Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Singapore e Hong Kong. Nel 2021, l'azienda ha inoltre ampliato le sue attività con uffici a Copenaghen, Aarhus, Madrid, Rotterdam, Ho Chi Minh City e Varsavia, la più recente espansione, cui è seguita l'apertura della sede italiana a Milano. All'inizio di quest'anno, la società ha annunciato un nuovo investimento di Serie D per un importo di $250 milioni guidato da Disruptive e che comprendeva la partecipazione dei precedenti investitori, tra cui Softbank Vision Fund 2, G Squared, Northzone, Unbound e A.P. Moeller Holding.

La vision di Forto è quella di realizzare una supply chain digitale il piú possibile trasparente, priva di intoppi e sostenibile. Le tecnologie della piattaforma Forto abbracciano l'intero flusso di processo: offerta, prenotazione, gestione dei documenti, monitoraggio e tracciamento fino a elaborazione e analisi proattiva delle esenzioni, supportando i nostri clienti e fornendo loro maggiori visibilità, gestione intuitivae controllo. Produttori leader e aziende e-commerce sono tra i 2.500 clienti che utilizzano le offerte di Forto incentrate sul digitale nell'ambito delle loro attività di supply chain. Con sede a Berlino, in Germania, l'azienda conta attualmente più di 800 dipendenti con 18 sedi in Europa e Asia, tra cui uffici a Berlino, Copenaghen, Amburgo, Ho Chi Minh City, Madrid, Rotterdam, Singapore, Hong Kong e Shanghai. Per ulteriori informazioni, visitare www.forto.com.

