Francia: governo, scongiurati tagli corrente elettrica

PARIGI, 13 GEN - La Francia ha le "capacità di superare l'inverno" senza subire tagli di corrente elettrica: è quanto assicurato oggi dalla ministra responsabile per la Transizione Energetica, Agnès Pannier-Runacher, chiedendo tuttavia alla popolazione di continuare gli sforzi di risparmio energetico, indispensabili anche per la tutela del clima e per contrastare il caro bollette. "Sono fiduciosa sulla nostra capacità di superare l'inverno, ma bisogna essere vigili", ha dichiarato la ministra ai microfoni di France Info, ricordando che il cosiddetto 'piano sobrietà' dell'esecutivo francese "punta al passaggio dell'inverno ma fa anche parte della nostra strategia per raggiungere la neutralità carbonica nel 2050". Pannier-Runacher invita dunque cittadini ed imprese a non mollare. Bisogna. "fare attenzione alla temperatura nei nostri uffici, ai consumi di carburanti, a tutti quei consumi di energie fossili che sono all'origine del cambiamento climatico", ha detto. il 4 gennaio scorso, il portavoce del governo, Olivier Véran, aveva già detto che Oltralpe il rischio tagli "sembra scartato", anche grazie ad una progressiva ripresa dell'attività delle centrali nucleari. In Francia, da questa estate, si sono moltiplicati gli appelli del governo a risparmiare un massimo di energia anche per rispondere al caro bollette dovuto alla guerra in Ucraina. Molte citta' d'Oltralpe, incluso Parigi, hanno ridotto illuminazione pubblica e consumi energetici e intendono continuare a farlo per il 2023.

