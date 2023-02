Francia: per Cgt '2 milioni in piazza contro riforma pensioni'

PARIGI, 07 FEB - Sono "circa due milioni" le persone che hanno manifestato oggi in Francia nel quadro della terza giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni, secondo i dati diffusi dal sindacato Cgt. Nella precedente mobilitazione del 31 gennaio, lo stesso sindacato aveva annunciato 2,8 milioni di manifestanti e oltre 2 milioni nella prima protesta del 19 gennaio. Sempre secondo CGT, la manifestazione parigina ha visto riunite 400.000 persone tra Place de l'Opéra e la Bastiglia, lo stesso dato del 19 gennaio. In numerose città di provincia il numero di manifestanti è tuttavia risultato in calo, secondo i dati forniti dalle autorità e dagli stessi organizzatori.

