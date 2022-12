Frattasi, 'prevenzione e trasparenza occupazione di amministratori pubblici'

Roma, 19 dic. - Lotta alla corruzione? “Non è una strada che si fa e poi si termina, non ha un punto conclusivo per cui diciamo che è finito il lavoro”. Lo ha detto Bruno Frattasi, prefetto di Roma, a margine della Giornata della Trasparenza 2022 al Consiglio regionale del Lazio. “La prevenzione e la trasparenza sono un'occupazione permanente di chi fa il mestiere dell'amministratore pubblico. Non è qualcosa che si risolve solo con un provvedimento o con una certa da una misura in un certo momento dell'azione amministrativa. E una tensione continua – ha sottolineato - verso il fatto che le risorse pubbliche non vengano intercettate da persone che non hanno il fine di distorcere a proprio vantaggio la funzione pubblica. E intercettando risorse che non dovrebbero avere perché sono destinate a interventi che vanno a vantaggio della collettività, e non a vantaggio di quei pochi che grazie a negozi occulti, perché la corruzione è un negozio illecito occulto, possono distrarre a proprio vantaggio”.

Pubblicità

“Poi come costruire la prevenzione lo sappiamo: la tracciabilità dei pagamenti, i flussi finanziari che vengono monitorati dalle prefetture e dalle forze di polizia, l'antimafia attraverso le interdittive e la prevenzione amministrativa. Abbiamo anche stazioni uniche appaltanti, che sono sostanzialmente lo strumento di concentrazione che evita la dispersione sul territorio, e quindi la possibilità che avendo più soggetti che se ne occupino, questi contratti pubblici possano essere aggrediti in maniera più violenta dalle associazioni criminali che vogliono usare l'arma della corruzione per l'arricchimento privato”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA