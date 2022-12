Frattini: Malagò "perso un amico, suoi consigli preziosi"

ROMA, 26 DIC - "Ho perso un vero amico. E' stato per me un punto di riferimento in questi anni di presidenza del Coni". Giovanni Malagò ha commentato così la scomparsa di Franco Frattini, fino al 29 gennaio di quest'anno presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. "I suoi consigli e i suoi suggerimenti sono sempre stati preziosi per la mia attività - ha aggiunto nella nota il presidente del Coni - Lo sport italiano piange un uomo delle istituzioni che ha sempre difeso l'autonomia dello sport interpretando di volta in volta i suoi ruoli con competenza e lealtà. Alla famiglia rivolgo le più sincere condoglianze a nome mio personale e dell'intero mondo sportivo italiano". Anche la presidente del Collegio di Garanzia, Gabriella Palmieri Sandulli, che da gennaio 2022 ha preso il posto di Frattini, ha voluto lasciare una testimonianza in ricordo del suo predecessore. "Il presidente Frattini è stato un eccezionale servitore dello Stato con un elevatissimo senso istituzionale coniugato con altrettante eccezionali doti umane. Il suo esempio sarà sempre la mia guida e il modello a cui ispirarmi. A nome di tutti i componenti del Collegio di Garanzia e mio personale porgo le più sentite condoglianze alla famiglia alla quale ci stringiamo commossi nel grande dolore per una così grave perdita".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA