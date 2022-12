Roma, 26 dic. Franco Frattini è stato "non solo un fine giurista", ma "un vero, autentico servitore dello Stato. Qualunque fosse l'incarico politico, parlamentare, istituzionale, qui al Consiglio di Stato, è sempre stata questa la sua caratura. Per questo è un esempio, un modello per tutti". Lo ha affermato il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, rendendo omaggio alla salma di Franco Frattini.

