RATINGEN, Germany, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fujifilm Europe annuncia la sua partnership con il World Cancer Day, un'iniziativa guidata dall'Union for International Cancer Control (UICC), la più grande organizzazione internazionale contro il cancro. UICC si impegna a sostenere iniziative globali che uniscono la comunità oncologica nella lotta contro il cancro, promuovendo una maggiore equità e integrando il controllo del cancro nell'agenda mondiale della salute e dello sviluppo.

La giornata si svolge il 4 febbraio di ogni anno e mira a sensibilizzare e migliorare l'educazione sul cancro, oltre a incoraggiare i governi ad intraprendere azioni per combattere contro la malattia.

Il tema di quest'anno è “Closing the Care Gap” e si concentra sulla mancanza di accessibilità ai servizi sanitari in tutto il mondo. Metà della popolazione mondiale non ha accesso ai servizi sanitari essenziali. Quando si tratta di cancro, a molte persone vengono negate le cure di base, nonostante viviamo in un'epoca di progressi impressionanti nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento del cancro.

Fujifilm è impegnata a raggiungere una copertura sanitaria universale, garantendo a tutti l'accesso ai servizi medici essenziali, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria. Ciò si estende non solo alle regioni con infrastrutture mediche meno sviluppate, ma anche ai Paesi avanzati. A tal fine, i dispositivi sanitari di Fujifilm supportano da tempo gli operatori sanitari per fare diagnosi accurate e tempestive. L'azienda sviluppa continuamente nuovi dispositivi, aggiorna le proprie tecnologie e sfrutta algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per rendere lo screening più accessibile in tutto il mondo.

Queste soluzioni si estendono alla prevenzione, allo screening e alla diagnosi del cancro, aiutando a identificare le malattie in una fase precoce. Toshihisa Iida, Presidente e Amministratore Delegato di FUJIFILM Europe GmbH, ha commentato: "Siamo estremamente orgogliosi di essere partner della Giornata Mondiale contro il Cancro e di dimostrare la nostra dedizione al progresso della lotta contro il cancro. Crediamo che l'accesso alle cure mediche debba essere uguale per tutti, e questo si può ottenere solo eliminando le barriere geografiche ed economiche che impediscono alle ultime innovazioni di raggiungere molti pazienti. Anche se si tratta di un compito difficile, i progressi ci sono e continueremo a sostenere iniziative come questa per lavorare alla nostra visione di un mondo più sano".

Dr. Cary Adams, CEO dall'Union for International Cancer Control "Come individui e come comunità, possiamo e dobbiamo unirci e abbattere le barriere. Nell'ultimo decennio abbiamo ottenuto molti risultati nella cura e nel controllo del cancro in tutto il mondo, ma non affrontare le disuguaglianze nella società sta rallentando il nostro progresso. Colmare il divario di assistenza è una questione di equità, dignità e diritti fondamentali per consentire a tutti di condurre una vita più lunga e in migliore salute".

Scopri di piu' su Fujifilm e il World Cancer Day qui fujifilm.com/it/it/neverstop/worldcancerday

