Furuno annuncia le soluzioni globali di temporizzazione più avanzate a supporto dei segnali GNSS L1 e L5

NISHINOMIYA, Giappone, 15 settembre 2022 /PRNewswire/ -- FURUNO ELECTRIC Co., LTD., fornitore globale di dispositivi di temporizzazione con i più elevati standard di accuratezza con sede a Nishinomiya, Prefettura di Hyogo, è lieta di annunciare il lancio di una nuova generazione di moduli di ricezione GNSS di sincronizzazione temporale compatibili con tutti i sistemi GNSS del mondo. I moduli offrono la migliore precisione a livello di nanosecondi della categoria per i sistemi mobili di quinta generazione (5G), i sistemi di comunicazione radio, le reti elettriche intelligenti e gli orologi Grandmaster.

Immagine:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101991/202209096234/_prw_PI1fl_DFFOGd3J.jpeg

Precisione superiore/robustezza avanzataI ricevitori GNSS per la sincronizzazione temporale sono ampiamente utilizzati in infrastrutture critiche come stazioni base mobili e apparecchiature RAN, comunicazioni radio commerciali e di difesa, trasmissioni, trading finanziario, reti elettriche intelligenti e altro ancora, dove vi è la crescente necessità di robustezza, affidabilità e sicurezza elevate.

I tre nuovi prodotti oggetto del lancio sono GT-100, GT-9001 e GT-90, e sono progettati per adattarsi a diverse applicazioni in base alle bande di frequenza e ai segnali di uscita supportati. Tutti i modelli vantano il più alto livello di stabilità temporale al mondo pari a 4,5 ns (1 sigma) e offrono caratteristiche e prestazioni superiori.

Tutti i modelli sono dotati dell'innovativa tecnologia di mitigazione multipath DSS (Dynamic Satellite Selection) (TM) sviluppata da Nippon Telegraph and Phone Corporation (NTT) che riduce al minimo il degrado delle prestazioni temporali anche quando l'antenna è installata in aree urbane o vicino a una finestra.

GT-100 è il primo modulo di ricezione multi-GNSS di temporizzazione dell'azienda che supporta la ricezione simultanea dei segnali L1 e L5. Ciò riduce gli effetti delle eruzioni solari, che possono portare a errori temporali e rafforza le misure contro le vulnerabilità GNSS come jamming e spoofing. GT-100 fornisce tre uscite, tra cui 1 impulso al secondo (1 PPS) sincronizzato con UTC e frequenze programmabili dall'utente. Le uscite possono essere impostate come richiesto su 10 MHz, 2,048 MHz, 19,2 MHz, ecc., comunemente utilizzate in una varietà di sistemi di comunicazione wireless. Ciò riduce drasticamente il tempo che intercorre dallo sviluppo al lancio sul mercato di questi sistemi, oltre a ridurre i costi grazie a minori esigenze in termini di componenti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Furuno:https://www.furuno.com/en/products/gnss-module/GT-100

I kit di valutazione per tutti e tre i prodotti sono ora disponibili. Per ulteriori informazioni, contattare i rappresentanti di vendita di Furuno.Contattare: https://www.furuno.co.jp/en/contact/cnt_gps_e01.html

Informazioni su FURUNO ELECTRIC CO., LTD.Furuno è impegnata nello sviluppo, nella produzione e manutenzione di apparecchiature elettroniche marine di altissima qualità per la navigazione e la comunicazione, nonché dispositivi GNSS ad alta precisione, apparecchiature mediche salvavita, sistemi LAN wireless e molto altro. Il gruppo Furuno conta su una forza lavoro internazionale di circa 3.000 dipendenti con affiliate in oltre 30 Paesi e regioni, tutti pronti a soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri clienti. Furuno porta avanti incessantemente la propria tradizione di sviluppo di tecnologie fondamentali per consentire ai clienti di infrastrutture critiche e di altri settori di creare robusti sistemi di sincronizzazione temporale con la massima precisione e affidabilità.

European Microwave Exhibition, Milano, Italia (27-29 settembre 2022)Furuno vi aspetta all'European Microwave Exhibition (EuMW), dove l'azienda presenterà i suoi nuovi prodotti. EuMW è la più grande esposizione commerciale e tecnologica che fornisce accesso a iniziative nel settore RF e microonde.

Per ulteriori informazioni su EuMW visitare:https://www.eumweek.com/conferences/general_info.html

