G20: al via ultima sessione lavori su transizione digitale con appello 'stop the war'

Bali, 16 nov. E' iniziata la terza e ultima sessione del G20 a Bali sul tema della 'transizione digitale'. In apertura, il presidente indonesiano Joko Widodo ha rivolto in inglese un appello: "stop the war. Repeat: stop the war".

Questa mattina i leader, con un ritardo sulla tabella di marcia dovuta alla riunione di emergenza convocata dal Presidente Joe Biden dopo l'incidente polacco, hanno visitato la Hutan Mangrove Forrest, piantando simbolicamente degli alberi. La conferenza stampa della premier italiana, Giorgia Meloni, è al momento prevista nel pomeriggio alle 18.15 ore locali, quando in Italia saranno le 11 e un quarto.

