Ultima ad arrivare, probabilmente per via del bilaterale con il canadese Justin Trudeau, la premier Giorgia Meloni, anche lei in polo bianca logata G20, pantaloni neri, occhiali da sole scuri e sneakers ai piedi. Si è avviata verso la foresta delle mangrovie al fianco del Presidente statunitense Joe Biden.

