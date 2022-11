G20: Lavrov a cena gala non accolto da presidente indonesiano

Bali, 15 nov. Sarà per via dei vestiti tipici indossati dagli ospiti o per l'accoglienza in pompa magna riservata loro, che salta all'occhio -alla cena di gala per il G20 a Bali- la mancata accoglienza per il ministro degli affari esteri russo Sergej Lavrov, che non viene atteso dal presidente indonesiano Joko Widodo, 'padrone di casa' del summit, e della sua consorte. In realtà, nella 'sfilata' di ospiti a cui sono stati riservati accoglienza di riguardo e musica in sottofondo, anche il primo ministro indiano Narendra Modi è rimasto 'tagliato fuori' dagli onori di casa. Non è escluso, dunque, che ci sia un disguido tecnico dietro la mancata accoglienza di Lavrov, che tuttavia non può passare inosservata.

