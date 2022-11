G20: Meloni, 'guerra inattesa, ma non abbiamo permesso a nessuno di intimidirci'

Bali, 15 nov. "L'anno scorso a Roma nessuno avrebbe pensato che si sarebbe arrivati a questo, con la guerra, la crisi alimentare e l'emergenza energetica. Ma non abbiamo permesso a nessuno di intimidirci. Abbiamo reagito e abbiamo continuato a lavorare insieme. Non solo su energia e cibo, ma anche su tante altre sfide: la difesa dell'ambiente, il contrasto ai cambiamenti climatici, infrastrutture più efficienti, un'istruzione di qualità, assistenza sanitaria per tutti. Le generazioni future meritano un mondo migliore e tutti noi abbiamo il dovere di lavorare in questa direzione". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiudendo il suo intervento alla prima sessione plenaria 'Food and Energy Security', che ha visto il suo esordio al G20 di Bali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA