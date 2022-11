G20: Meloni ricevuta da presidente indonesiano, subito dopo di lei arriva Macron (2)

Prima di lasciare l'hotel, il premier ha salutato i cronisti ironizzando sulle calde temperature indonesiane: "clima fresco, ragazzi". A breve, Meloni interverrà alla Prima sessione di lavoro plenaria 'Food and Energy e Security', mentre alle ore 14 ore locali, le 7 in Italia, tornerà a far sentire la sua voce nella Seconda sessione di lavoro sul tema 'Health'. Nel pomeriggio, gli appuntamenti più importanti di questa prima giornata: i bilaterali con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan e con il Presidente indonesiano Widodo. Anche per Giorgetti bilaterali in agenda: il responsabile dell'Economia oggi vedrà la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva e, a seguire, il Segretario al Tesoro USA, Janet Louise Yellen.

