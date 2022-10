Gallina (Sportmarket Srl): “Esperienza e passione per consigliare l'equipaggiamento tecnico migliore a sportivi e appassionati”

(TREVISO, 31/10/2022) - Il negozio di Cornuda (Treviso) nel 2023 festeggia 50 anni puntando sulle sue attività principali di sci alpino, sci alpinismo e snowboard club

Pubblicità

TREVISO, 31/10/2022 - Mezzo secolo vissuto nel segno dello sport, fino a diventare riferimento indiscusso per appassionati e atleti. Sportmarket Srl, negozio da 2.000 metri quadri a Cornuda, in provincia di Treviso, si prepara a festeggiare i suoi primi 50 anni nel 2023 mettendo in campo il consueto impegno per accontentare i propri clienti sia mettendo loro a disposizione ogni tipo di accessorio ed equipaggiamento sia in pista, sulla neve, con le attività di sci e snowboard. Perché alla base del successo dell'attività aperta da Sergio Gallina e dalla moglie Liliana nel 1973 e oggi gestita dei tre figli Andrea, Maico e Alberto - tutti maestri di sci alpino - c'è la passione per lo sport.

Sci alpino e sci alpinismo, snowboard, trail running, trekking, ma anche freeride, paddle e tennis. “Proponiamo attrezzatura tecnica e abbigliamento di alta qualità, oltre ai nostri consigli per scegliere il prodotto migliore” spiega Andrea Gallina, richiamando il tratto che più di tutti distingue Sportmarket dagli altri negozi, a cominciare da quelli delle grandi catene: “La consulenza effettuata da sportivi di professione nella scelta del capo o dello strumento più adatto”. Senza dimenticare la possibilità di personalizzazione dei prodotti acquistati, scelta soprattutto dagli atleti ma a disposizione di tutti i clienti, che tocca il suo massimo livello con la lavorazione dello scarpone “bootfitting” e la personalizzazione di soletta e calzatura. “Grazie allo scanner 3D - aggiunge Gallina - possiamo ricostruire la conformazione del piede, realizzare la cosiddetta ‘soletta sportiva', utilizzabile in diversi tipi di scarpa, e, se necessario, intervenire su sci e scarponi per modifiche ad hoc”. Tutto all'interno del negozio, in tempi rapidi e senza la necessità di dover spedire altrove il materiale.

Del resto, tra i motivi che fanno di Sportmarket un punto di riferimento per gli sportivi di tutto il nord Italia, c'è senza dubbio la possibilità di acquistare in un solo negozio tutti gli strumenti, gli accessori e i capi di abbigliamento più indicati per la specifica disciplina. Per questo c'è anche chi parte da lontano per acquistare a Cornuda. A far conoscere Sportmarket è poi l'impegno diretto nell'organizzazione di eventi e nell'insegnamento degli sport invernali. Il loro The Blast snowboard club, per esempio, è lo snowboard club più numeroso d'Italia: in stagione ogni domenica porta in pista oltre 1.000 appassionati. Autodrive Ski Cup, che nasce anche dall'impegno dei fratelli Gallina, invece, è un circuito di gare di sci alpino non professionistico gestito insieme ad altri sci club, mentre l'Agonistica Sportmarket si occupa di agonismo e di attività competitive di tutte le categorie giovanili. L'impegno di Sportmarket, quindi, va ben oltre quello di un semplice negozio: l'obiettivo (raggiunto) è essere un riferimento concreto e constante per tutti gli sportivi e gli appassionati di sport invernali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA