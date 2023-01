Gas: Bonaccini, 'su rigassificatori siamo più patrioti noi'

Milano, 29 gen. "Ci dovranno ringraziare anche in Italia se avremo due nuovi rigassificatori: lo dovranno all'Emilia-Romagna e alla Toscana. In 4 mesi io e Giani abbiamo autorizzato progetti che, ci dicono gli esperiti, in genere richiedono dai 5 ai 10 anni. E a Ravenna, dove amministriamo noi col sindaco De Pascale, il Consiglio comunale si è espresso all'unanimità a favore del progetto; mentre a Piombino, dove governano loro, l'amministrazione, guidata da un sindaco di Fratelli d'Italia, ha addirittura impugnato gli atti del governo davanti al giudice. Siamo più patrioti noi, siamo più patrioti noi". E' uno dei passaggi del discorso conclusivo della due giorni milanese di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd.

