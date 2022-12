Gas: conclude in calo del 6% a 108 euro al Megawattora

MILANO, 19 DIC - Seduta di progressivo e ampio calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: nel giorno in cui il Consiglio Affari Energia Ue ha trovato un accordo politico sul price cap, il future sul metano con consegna a gennaio ha registrato un calo finale del 6% a 108 euro al Megawattora, con livelli minimi di seduta a 106 euro. Sono quotazioni già toccate l'11 novembre scorso, mentre precedentemente per tornare a livelli così bassi bisogna risalire a metà giugno.

