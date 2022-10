Gas: conclude in ribasso del 12%, sotto quota 100 euro

MILANO, 24 OTT - Prezzo del gas in forte calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna in novembre ha chiuso a 99 euro al Megawattora, in ribasso del 12% rispetto alla conclusione di venerdì. Il minimo di seduta è stato toccato a 93,8 euro, arrivando ai minimi da metà giugno, quando il prezzo del gas aveva cominciato la fortissima impennata recente fino a raggiungere i 350 euro di fine agosto.

