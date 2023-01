MILANO, 04 GEN - Prezzo del gas in deciso calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a febbraio ha aperto la seduta a 67 euro al Megawattora, ai minimi dal 21 gennaio scorso, circa un mese prima dell'inizio della guerra in Ucraina.

