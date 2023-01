Gas: riduce il rialzo ad Amsterdam, ma sopra 71 euro al MWh

MILANO, 09 GEN - Riduce il rialzo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, dopo un avvio scoppiettante nella mattinata. I contratti futures sul mese di febbraio guadagnano il 2,91% a 71,56 euro al MWh. In apertura erano saliti del 6,8% a 74,25 euro al MWh, al di sotto comunque dei 78 euro toccati lo scorso 6 gennaio. In crescita anche le quotazioni a Londra (+3,82%), dove vengono chiesti 177,29 penny per Mbtu, il multiplo mille dell'unità termica britannica.

